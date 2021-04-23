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Американский генерал предупредил об угрозе краха афганских вооруженных сил после ухода США

Кеннет Маккензи опасается, что афганские силы безопасности не смогут удержать позиции

ВАШИНГТОН – Вывод американских и коалиционных сил из Афганистана может привести к окончательному развалу афганских сил безопасности, предупредил глава Центрального командования генерал Кеннет Маккензи.

Выступая в сенатском Комитете по вооруженным силам, Маккензи сказал, что присутствие около 10 000 военнослужащих из США и других стран коалиции позволяло афганским силам безопасности поддерживать патовую ситуацию в конфликте с Талибаном, но все может быстро измениться, когда афганские силы останутся одни.

«Меня беспокоит, способны ли афганские вооруженные сил удерживать позиции, на которых они находятся сейчас, без поддержки, к которой они привыкли за много лет», – сказал генерал.

«Меня беспокоит, смогут ли афганские вооруженные силы удержаться после нашего ухода, в частности, смогут ли летать их военно-воздушные силы после того, как мы прекратим поддержку этих самолетов», – добавил Маккензи.

23 апреля, 2021 | Category: Новости, США Обсудить на форуме сайта
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