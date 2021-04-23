Украинская певица Ани Лорак и турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу официально оформили развод в начале 2019 года — в браке они прожили девять лет. И только сейчас бывшие супруги начали откровенно рассказывать о своих отношениях. Недавно о браке с 42-летней Лорак впервые высказался 43-летний Налчаджиоглу, а теперь заговорила и сама певица.

Звезда стала гостьей программы «Судьба человека» на канале «Россия 1», где рассказала об изменах своего мужа и отношениях с ним сейчас.

Это был сложный период в жизни, крушение моей мечты, драма. Он публично появлялся с девушками и вел себя неподобающе в стране, городе, где все меня уважают. В каком свете он выставлял меня…

— рассказала она.

Слухи об изменах Налчаджиоглу ходили давно, но последней каплей для Лорак стало видео, на котором ее муж был заснят вместе с моделью Яной Беляевой в клубе в Киеве. Увидев ролик, Ани позвонила супругу, чтобы получить объяснение. Однако Мурат отрицал, что на видео он.

Потом вообще сказал, что это я на видео. Вот такой ход. Он пытался сохранить брак. Просил дать ему шанс. Я терпеливая, но если решила, то назад дороги нет. Он еще подал в суд на раздел имущества. Мы в итоге заключили мировое соглашение. Если бы я не пошла на него, то он ничего не получил бы. Бумажки для меня никогда не играли особой роли. Я знаю, как жить в голоде,

— рассказала Ани.

Певица добавила, что спустя некоторое время они наладили отношения. В браке у пары родилась дочь София, которой сейчас девять лет. Она живет вместе со своей мамой, но отец старается при возможности видеться с ней.

Была проведена работа над собой и у меня, и у него. Это позволило сегодня выйти на новый уровень общения. Мы проводим время с ребенком совместно, и все, что я испытываю сегодня к нему, — уважение, восхищение, и это абсолютно достойное отношение. Сегодня эти отношения лучше, чем были. Почему? Потому что человек вдруг понял, кто я. У него случилось прозрение! Мурат понял: ты же лучше всех, оказывается, тебе я обязан всей своей жизнью, и ты подарила мне лучший подарок на земле — такую прекрасную дочь,

— отметила Лорак.

Ани Лорак и Мурат Налчаджиоглу с дочерью Софией

Отношения у бывших супругов действительно со временем наладились. Недавно их даже заподозрили в воссоединении — они появились на вечеринке у Филиппа Киркорова, мило общались и танцевали вместе.

Впрочем, сама Лорак недавно намекнула на новые отношения, хотя имени возлюбленного не назвала.