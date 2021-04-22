Звезды «Гарри Поттера» Том Фелтон и Джеймс Фелпс сразились на поле для гольфа

33-летний Том Фелтон снова заставил своих подписчиков испытать щемящее чувство ностальгии. Актер, исполнивший в фильмах о Гарри Поттере роль ученика факультета Слизерин Драко Малфоя, поделился новыми фото. На них он запечатлен с бывшим коллегой, 35-летним Джеймсом Фелпсом (он играл Фреда Уизли).

Актеры встретились на поле для гольфа, чтобы сыграть несколько партий и проверить свои силы — оба являются большими поклонниками этого вида спорта.

Даже будучи слизеринцем на всю жизнь, иногда могу позволить Уизли выиграть,

— подписал снимки Том.

Джеймс Фелпс и Том Фелтон

Такие же фото опубликовал у себя в блоге и Джеймс. Стоит отметить, что Фелтон и Фелпс и ранее уже часто играли в гольф вместе.

Хотя у исполнителя роли Драко Малфоя, судя по всему, были хорошие отношения со всеми партнерами по площадке — он часто с добротой вспоминает съемки и поздравляет своих бывших коллег с днями рождения, именно с Джеймсом и его братом Оливером (он играл Джорджа Уизли) сложилась самая крепкая дружба.

Мы с этими двумя парнями повидали много приключений за эти годы,

— написал как-то Том.