Зеленский отреагировал на отвод российских войск от границы Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сокращение численности войск на границе «пропорционально снижает напряжение».

Он подчеркнул, что его страна «всегда начеку, но приветствует любые шаги по уменьшению военного присутствия и деэскалации ситуации в Донбассе».

«Спасибо международным партнерам за поддержку», — добавил он в Twitter.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил об отводе войск Южного и Западного военных округов, в том числе из Крыма, начиная с 23 апреля.

Напомним, Россия с конца марта начала движение войск в Крыму и вдоль восточной границы с Украиной. Киев и страны Запада подозревали Москву в подготовке военного наступления на территорию соседнего государства.