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Вин Дизель сыграет главную роль в экранизации настольной игры про роботов-боксеров

Вин Дизель сыграет главную роль в экранизации настольной игры про роботов-боксеров

Популярный американский актер Вин Дизель получил главную роль в экранизации игры Rock ‘Em Sock’ Em Robots. Это настольная игра про боксерские поединки роботов.

В центре сюжета приключенческого боевика – отец и сын, которые имеют непонятную связь с передовой боевой машиной. Сценарий фильма написал Райан Ингл, известный по фильму «Рэмпейдж» с Дуэйном «Скалой» Джонсоном.

Фильм выпустит кинокомпания Universal в сотрудничестве со студией Mattel Films, которая работает над адаптациями еще игр и игрушек. Среди них – Барби, Барни, Hot Wheels, Magic 8 Ball и другие. Продюсировать новую киноленту будет компания Вина Дизеля – One Race Films.

Другие детали и вероятную дату премьеры пока не разглашают.

22 апреля, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес Обсудить на форуме сайта
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