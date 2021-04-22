У Києві побили відомого журналіста з Прикарпаття Майкла Щура

Відомий журналіст з Прикарпаття Роман Вінтонів, відомий під псевдонімом Майкл Щур, розповів про прикрий інцидент, який трапився з ним у Києві, пишуть Версії.

Переходячи дорогу на “зебрі” він зробив зауваження чоловікам, які на електросамокатах їхали на високій швидкості і не збиралися давати дорогу пішоходам.

Словесний конфлікт переріс у бійку, в результаті якої журналіст отримав тілесні ушкодження. Окрім того, один із чоловіків розпилив газовий балончик.

Про це журналіст розповів у соцмережі:

Неприємність сталася сьогодні 21 квітня о 13:50-13:55 у Києві на перехресті вулиць Ярославів Вал і Франка.

Я переходив дорогу по пішоходному переходу. Побачив, що по велодоріжці їде два хлопці на самокатах. Я зупинився, шоб їх пропустити. Бо їхали вони добренько так і, як я бачив, не гальмували. Перший проїхав повз мене. Коли другий порівнявся зі мною, я йому голосно гаркнув «ПРОПУСКАЙ ПІШОЇОДІВ!!!!!!».

От з цього все і почалось.

Хлопець зупинився. Зліз з самокату і у нас почалась перепалка

– ти чо кричиш?

– ти мав пропустити мене

– не мав, бо я – на велодоріжці

– вивчи правила!

– то ти вивчи правила

І тут пропливає чорний лебідь. Він витягає балончик з газом і запшикує мені очі. Сідає на самокат і продовжує свою прогулянку.

Я його догнав і стягнув з самокату. Ми обоє так нормально навернулись. Піднялися. І почався діалог у стилі:

– ти для чого мене запшикав. Я до тебе не проявляв агресії (я реально це сказав. не розумію, як це вдалось сформулювати).

У відповідь він мене вдарив.

А потім до мене пілійшов його друг і дав мені ключі, які випали з мого рюкзака , коли я впав. Спитав «це ваше?» і це було моє.

далі ми ще поприрікались трохи, що він не мав мене бити і запшикувати обличчя балоном. А далі він сів – і поїхав. У бік Прорізної. Я за ним вже не міг гнатися. Міг ходити. І пішов шукати, де можна промити очі і ніс.

Скажу вам так – мити очі від газового балончика, коли в тебе лінзи – ще те задоволенням. Але лимонний сік допомагає. 40 хвилин таких процедур – і як рукою зняло.

А далі – дзвінок у поліцію. Дзвінок прийняли. Поліція не приїхала. Потім ми зустріли патрульних – що робити. І патрульні порадили йти у відділок писати заяву. Заява – у поліції.

Якщо я зробив щось неправильно, я готовий нести відповідальність.

Також я хочу знайти цього хлопця. Я впевнений. що він не «навіжений чолов’яга»/не «знахабнілий молодик»/ не «садист водій самоката» (мабть таке ви можете прочитати, коли ця вся історія потрапить у новини). Я думаю, що він нормальний тип. Він теж, як і я мав плани на день. І не збирався встрявати у неприємності. Але, нажаль, через одне неправильне рішення – ми з ним встрягли.

Якщо ви/ваші знайомі бачили, як це все відбувалось, будь ласка, відпишіться в приватні повідомлення. Я шукаю людей, які це бачили. Якщо ви маєте камеру десь там, то ця вся подія відбувалась навпроти 11-го номеру вулиці Ярославів Вал 21-го квітня о 13:50-13:55