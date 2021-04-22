Что такое жилье премиум класса? Обнаружена самая близкая к Земле черная дыра » Сталлоне повеселил фанов прогулкой с необычным питомцем Легендарный голливудский актер Сильвестр Сталлоне, который принял участие в съемках нового фильма по киновселенной DC «Отряд самоубийц», вызвал улыбку у своей многочисленной армии поклонников. 18 апреля звезда фильмов «Рокки» решил прогуляться по солнечным улицам Майями, где живет Слай, со своим необычным питомцем, милым маленьким поросенком. «Что случилось с моей собакой???», — спросил Сталлоне своих подписчиков на официальной странице в Инстаграме. Видео с прогулки американского актера набрало более 760 тысяч просмотров и 144 тысячи лайков.