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Сталлоне повеселил фанов прогулкой с необычным питомцем

Сталлоне повеселил фанов прогулкой с необычным питомцем

Легендарный голливудский актер Сильвестр Сталлоне, который принял участие в съемках нового фильма по киновселенной DC «Отряд самоубийц», вызвал улыбку у своей многочисленной армии поклонников.

18 апреля звезда фильмов «Рокки» решил прогуляться по солнечным улицам Майями, где живет Слай, со своим необычным питомцем, милым маленьким поросенком.

«Что случилось с моей собакой???», — спросил Сталлоне своих подписчиков на официальной странице в Инстаграме.

Видео с прогулки американского актера набрало более 760 тысяч просмотров и 144 тысячи лайков.

22 апреля, 2021 | Tags: | Category: Новости, Шоу-бизнес Обсудить на форуме сайта
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