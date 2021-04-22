США не воспринимают на свой счёт слова Путина о «Шерхане и Табаки»

США не воспринимают на свой счёт «что-либо сказанное» президентом России Владимиром Путиным, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. «Нас не так легко обидеть, у нас толстая кожа», – сказала она.

Так она отреагировала на высказывание президента России, сравнившего в послании Федеральному собранию западные страны с киплинговским персонажем тигром Шерханом, вокруг которого, по выражению Путина, крутятся всякие мелкие шакалы Табаки и «подвывают, пытаясь задобрить своего суверена».

Комментируя агрессивную риторику в выступлении Владимира Путина перед Федеральным собранием, который предупредил страны Запада об «асимметричном, быстром и жестком» ответе России на возможную угрозу её интересам, Псаки подчеркнула, что в Белом доме, прежде всего, хотят установить «стабильные и предсказуемые» отношений с Кремлем, а вводя санкции, США стремились направить российскому руководству ясный сигнал о том, что действия Москвы не останутся без последствий.

По её словам, президент США Джо Байден во время телефонного разговора с Владимиром Путиным предложил обсудить вопросы, по которым, по мнению Вашингтона, есть возможность для совместной работы. Например, нераспространение ядерного оружия, продление договора СНВ-3, ядерное соглашение с Ираном, а также те вопросы, по которым США и Россия не согласны, сказала Псаки.

Она добавила, что приглашение к участию в саммите остаётся в силе и переговоры по поводу организации такой встречи идут на высшем уровне.