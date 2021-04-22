Смартфон выскользнул из рук. К чему готовиться?

Почему не одел чехол? Зачем положил в задний карман? Не нужно было экономить на защитном стекле…Это первые мысли, которые приходит в голову сразу же после падения телефона на асфальт или другую твердую поверхность. Вспоминаете такую ситуацию?

Сегодня мобильный телефон — это не только средство общения с семьей и друзьями, но и незаменимый элемент повседневной жизни. Встроенная камера позволяет запечатлеть необычные моменты из жизни. Смартфон также может быть календарем, который всегда будет напоминать о визите к стоматологу или важной встрече. Поэтому неудивительно, что пользователи беспокоятся о том, чтобы устройство не пострадало во время падения.

Если есть видимые повреждения …

Первым шагом после того, как вы уронили телефон, является, конечно же, проверка устройства на наличие повреждений, которые можно увидеть с первого взгляда. Чаще всего при падении ломается дисплей и тачскрин. В зависимости от марки и модели устройства эти два элемента могут представлять единую деталь или же устанавливаться отдельно. Экраны телефонов Apple, например, представляют собой модуль, а выбрать подходящий вариант помогут здесь https://www.aks.ua/catalog/displei-ekrany/brand/apple

Если же можно заменить только переднее стекло или только дисплей, то ремонт и стоимость комплектующих будет дешевле. Однако пользователь не всегда может объективно судить, что именно сломалось. Так вот, если вы видите, что передняя часть телефона треснула или не полностью реагирует на ваши прикосновения, устройство определенно нуждается в восстановлении.

Вышеупомянутые повреждения передней панели телефона очевидны, но это не единственные последствия, которые могут быть после падения мобильных устройств. Часто случается, что внутренние элементы, скрывающиеся в корпусе, могут также получить повреждения. В результате сильного удара материнская плата устройства часто перестает работать. Кроме того, бывает, что задняя крышка ломается или трескается, если она выполнена из хрупких материалов.

Скрытые дефекты

Важно отметить, что не каждый пользователь знает о сбоях, проявляющихся спустя несколько дней после падения. Если смартфон используется регулярно и в какой-то момент внезапно выключается, то это может быть следствием недавнего механического воздействия на устройство. В таком случае стоит обратиться в сервисный центр, чтобы специалисты установили причину подобного поведения и устранили поломку. Самостоятельных мер по диагностике лучше не предпринимать, так как это может только усугубить ситуацию.