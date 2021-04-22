Скарлетт Йоханссон поделилась новыми подробностями своей «секретной» свадьбы

Прошлой осенью 36-летняя Скарлетт Йоханссон и 38-летний Колин Жост официально стали мужем и женой. Церемония была закрытой и прошла в доме голливудской актрисы в пригороде Нью-Йорка, а приглашены на нее были только самые близкие друзья пары.

На днях Скарлетт впервые прокомментировала свое замужество. Звезда призналась, что столь интимным торжество им пришлось делать из-за пандемии коронавируса. При этом в самый важный день своей жизни влюбленные хотели максимально абстрагироваться от мыслей об опасном вирусе и представить, что они сделали это торжество намеренно тайным и закрытым, а не ограниченным исключительно из-за мер безопасности.

Колин Жост и Скарлетт Йоханссон

Мы специально сделали свадьбу очень интимной. Нам хотелось, чтобы эта закрытость была преднамеренной, а не вынужденной из-за многочисленных ограничений. Мы соблюли все протоколы, связанные с пандемией коронавируса. Было много рекомендаций, которые нам нужно было принять во внимание, чтобы все прошло комфортно и безопасно,

— рассказала Йоханссон в беседе с журналом People.

Кстати, ранее возлюбленный актрисы Колин Жост признался, что принимал минимальное участие в планировании их свадьбы. Колин с абсолютным спокойствием доверил организацию торжества Скарлетт, потому что знает, что у нее прекрасный вкус.

Я не претендую на звание человека с отличным вкусом, поэтому очень рад, что могу положиться в этом на человека, у которого с этим нет никаких проблем. Я никогда не думал, какую рубашку мне надеть. Предпочитаю, чтобы кто-то мне это подсказал,

— признался Жост.

Колин добавил, что никогда не представлял в голове свадьбу своей мечты, однако всегда видел в своих мечтах рядом с собой партнера, во всем похожего на Скарлетт.

Напомним, Скарлетт и Колин начали встречаться в 2017 году, а через два года после этого обручились. В своих интервью Жост признавался, что раньше боялся брака, однако встреча с Йоханссон заставила его передумать и поменять взгляд на многие вещи. Для самого Колина это первый опыт семейной жизни, а Скарлетт раньше уже была замужем за актером Райаном Рейнольдсом и французским бизнесменом Романом Дориаком, от которого у нее осталась семилетняя дочь Роуз.