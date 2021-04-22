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Сирия обстреляла ядерный центр в Израиле

обстрел

Об этом пишет Reuters.

«Сирийская ракета класса «земля-воздух» взорвалась в южном Израиле, приведя в действие предупредительные сирены вблизи секретного ядерного реактора Димоны», — говорится в материале.

Отмечается, что с израильской стороны не сообщается о повреждении имущества или травмирования людей.

«Военные заявили, что в ответ на это нападение они нанесли удар по нескольким ракетным батареям в Сирии, в том числе по той, которая запустила ракету на израильскую территорию», — утверждает Reuters.

В то же время сирийское государственное информационное агентство сообщили, что 4 солдата получили ранения в результате израильского удара вблизи Дамаска, а противовоздушная оборона Сирии перехватила большинство израильских ракет, которые направлялись к целям в пригороде Дамаска.

Димона находится примерно в 300 километрах к югу от Дамаска.

22 апреля, 2021 | Category: Израиль, Новости Обсудить на форуме сайта
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