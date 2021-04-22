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«Руководство Украины должно встречаться с руководителями республик ЛНР и ДНР»: Путин о переговорах с Зеленским

Президент России Владимир Путин предложил украинскому лидеру встречe в Москве «в любое удобное время», однако считает, что тот должен договариваться с оккупационными администрациями ОРДЛО напрямую.

Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на брифинге по итогам встречи с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко, передают российские СМИ.

«Что касается предложения украинского руководства и президента Зеленского — хотел бы сказать следующее. В последнее время действующее руководство Украины сделало очень много шагов, которые разрушают российско-украинские отношения», — сказал Путин.

Он отметил, что это прежде всего касается ряда проблем в двусторонних отношениях, в частности — отношения украинской власти к РПЦ, русскому языку и к русскоязычным гражданам Украины, а также российским гражданам, проживающим в Украине.

«Если президент Зеленский хочет начать восстановление этих отношений, мы будем это только приветствовать. Остается вопрос — что хотим обсуждать на этой встрече? Если речь идет об обсуждении проблем Донбасса, то в первую очередь руководство Украины должно встречаться с руководителями республик ЛНР и ДНР, а затем решать проблемы с представителями третьих стран, какой является Россия. А если речь идет о развитии двусторонних отношений, то мы примем президента Украины в Москве в любое удобное для него время», — добавил он.

Также Владимир Путин заявил, что постановка Украиной вопроса о переносе переговорной площадки по Донбассу из Минска — это попытка уклониться от урегулирования.

https://ru.espreso.tv/rukovodstvo-ukrainy-dolzhno-vstrechatsya-s-rukovoditelyami-respublik-lnr-i-dnr-putin-o-peregovorakh-s-zelenskim

 

22 апреля, 2021 | Category: Новости, Россия, Украина Обсудить на форуме сайта
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