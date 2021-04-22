«Руководство Украины должно встречаться с руководителями республик ЛНР и ДНР»: Путин о переговорах с Зеленским

Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на брифинге по итогам встречи с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко, передают российские СМИ.

«Что касается предложения украинского руководства и президента Зеленского — хотел бы сказать следующее. В последнее время действующее руководство Украины сделало очень много шагов, которые разрушают российско-украинские отношения», — сказал Путин.

Он отметил, что это прежде всего касается ряда проблем в двусторонних отношениях, в частности — отношения украинской власти к РПЦ, русскому языку и к русскоязычным гражданам Украины, а также российским гражданам, проживающим в Украине.

«Если президент Зеленский хочет начать восстановление этих отношений, мы будем это только приветствовать. Остается вопрос — что хотим обсуждать на этой встрече? Если речь идет об обсуждении проблем Донбасса, то в первую очередь руководство Украины должно встречаться с руководителями республик ЛНР и ДНР, а затем решать проблемы с представителями третьих стран, какой является Россия. А если речь идет о развитии двусторонних отношений, то мы примем президента Украины в Москве в любое удобное для него время», — добавил он.

Также Владимир Путин заявил, что постановка Украиной вопроса о переносе переговорной площадки по Донбассу из Минска — это попытка уклониться от урегулирования.