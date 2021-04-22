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Постаревшие звезды «Секретных материалов» сделали селфи

Звезды "Секретных материалов" сделали селфи

С 1993 по 2018 год парочка спецагентов ФБР Дана Скалли и Фокс Малдер делали наши вечера интереснее. Благодаря харизматичным Джиллиан Андерсон и Дэвиду Духовны сериал «Секретные материалы» стал культовым.

На днях актеры запостили в Instagram совместное селфи, и фанаты сериала считают, что это старт пиар-кампании перед запуском нового сезона любимой многосерийки.

Стелла завела нового друга сегодня, — подписала снимок Джиллиан, имея в виду свою собаку Стеллу.

К сожалению, вопрос фанатов о продлении актриса оставила без ответа. Поэтому приходится тешить себя мыслями, что это была не просто дружеская встреча, а намек на «реюнион».

22 апреля, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес Обсудить на форуме сайта
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