Постаревшие звезды «Секретных материалов» сделали селфи

С 1993 по 2018 год парочка спецагентов ФБР Дана Скалли и Фокс Малдер делали наши вечера интереснее. Благодаря харизматичным Джиллиан Андерсон и Дэвиду Духовны сериал «Секретные материалы» стал культовым.

На днях актеры запостили в Instagram совместное селфи, и фанаты сериала считают, что это старт пиар-кампании перед запуском нового сезона любимой многосерийки.

Стелла завела нового друга сегодня, — подписала снимок Джиллиан, имея в виду свою собаку Стеллу.

К сожалению, вопрос фанатов о продлении актриса оставила без ответа. Поэтому приходится тешить себя мыслями, что это была не просто дружеская встреча, а намек на «реюнион».