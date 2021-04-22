Пэрис Хилтон застукали на свидании с женихом

Объявившие несколько месяцев назад о помолвке 40-летняя Пэрис Хилтон и 40-летний Картер Реум практически не расстаются — они много времени проводят вместе и нередко выходят в свет. Вот и вчера влюбленные отправились на свидание в ресторан Craig’s в Западном Голливуде, где состоялась вечеринка в преддверии премии «Оскар».

Пэрис и Картер выглядели очень счастливыми — они держались за руки, а Реум нежно целовал свою невесту.

Пэрис Хилтон и Картер Реум

На публике звезда появилась в длинном розовом платье от Valentino с глубоким декольте и большим разрезом на ноге, которое дополнила меховой накидкой. Сумочка и туфли в тон наряду, а также солнцезащитные очки в розовой оправе завершили ее образ.

Розовый цвет — определенно в числе фаворитов у Пэрис. Любовь к розовым нарядам у звезды с годами не проходит, и она продолжает пополнять свой гардероб одеждой этого оттенка.

Пока Пэрис и Картер наслаждаются беззаботной жизнью, однако Хилтон признается, что уже готова к кардинальным переменам и мечтает о семье и детях.

Я с нетерпением жду нового этапа, когда я наконец повзрослею, выйду замуж, стану матерью и начну жить реальной жизнью, — отмечала она.

Первые шаги для этого она уже сделала: Пэрис с радостью приняла предложение руки и сердца от своего возлюбленного, а также начала процедуру искусственного оплодотворения.