Пэрис Хилтон застукали на свидании с женихом

Объявившие несколько месяцев назад о помолвке 40-летняя Пэрис Хилтон и 40-летний Картер Реум практически не расстаются — они много времени проводят вместе и нередко выходят в свет. Вот и вчера влюбленные отправились на свидание в ресторан Craig’s в Западном Голливуде, где состоялась вечеринка в преддверии премии «Оскар».
Пэрис и Картер выглядели очень счастливыми — они держались за руки, а Реум нежно целовал свою невесту.
Пэрис Хилтон и Картер Реум
На публике звезда появилась в длинном розовом платье от Valentino с глубоким декольте и большим разрезом на ноге, которое дополнила меховой накидкой. Сумочка и туфли в тон наряду, а также солнцезащитные очки в розовой оправе завершили ее образ.
Розовый цвет — определенно в числе фаворитов у Пэрис. Любовь к розовым нарядам у звезды с годами не проходит, и она продолжает пополнять свой гардероб одеждой этого оттенка.
Пока Пэрис и Картер наслаждаются беззаботной жизнью, однако Хилтон признается, что уже готова к кардинальным переменам и мечтает о семье и детях.
Я с нетерпением жду нового этапа, когда я наконец повзрослею, выйду замуж, стану матерью и начну жить реальной жизнью,— отмечала она.
Первые шаги для этого она уже сделала: Пэрис с радостью приняла предложение руки и сердца от своего возлюбленного, а также начала процедуру искусственного оплодотворения.
Я действительно верю, что семья и дети — это смысл жизни,— признается звезда.
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