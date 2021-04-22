«  
  »

Пенелопа Крус украсила обложку глянца

Пенелопа Крус украсила обложку глянца

Актриса Пенелопа Крус, которой 28 апреля исполнится 47 лет, стала лицом свежего выпуска испанской версии журнала In Style. Кадры фотосессии для глянца появились в Instagram.

На обложке знаменитость предстала в черном платье с декольте и драгоценном колье от Cartier.

Также она примерила длинное черное платье необычного кроя с длинным разрезом, черный пиджак и босоножки, красное боди и юбку из пайеток.

Для юбилейного 200 номера журнала актрису снимал знаменитый фотограф Эрик Гордон. На всех его фото Пенелопа выглядит намного моложе своего реального возраста.

22 апреля, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес Обсудить на форуме сайта
загрузка...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  