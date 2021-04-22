Пенелопа Крус украсила обложку глянца

Актриса Пенелопа Крус, которой 28 апреля исполнится 47 лет, стала лицом свежего выпуска испанской версии журнала In Style. Кадры фотосессии для глянца появились в Instagram.

На обложке знаменитость предстала в черном платье с декольте и драгоценном колье от Cartier.

Также она примерила длинное черное платье необычного кроя с длинным разрезом, черный пиджак и босоножки, красное боди и юбку из пайеток.

Для юбилейного 200 номера журнала актрису снимал знаменитый фотограф Эрик Гордон. На всех его фото Пенелопа выглядит намного моложе своего реального возраста.