ООН бьет тревогу из-за стремительного нагрева планеты

Последнее десятилетие было самым жарким за всю историю наблюдений, и в ближайшие десятилетия этот тренд не преломить. Об этом заявил генсек ООН Антониу Гутерреш, выслушав доклад Всемирной метеорологической организации, передает ВВС.

«Мир на краю пропасти», — подчеркнул Гуттериш и добавил, что пандемия отвлекла мир от проблемы глобального потепления, но не устранила ее.

«Климат меняется, и это очень дорого обходится планете и людям, ее населяющим. Все страны должны взять на себя обязательства нейтрализовать выбросы к 2050 году, а к 2030 году сократить их на 45% по сравнению с уровнем 2010 года», — призвал Гутерреш.

Заявление Гуттериш сделал в преддверии виртуального климатического саммита на этой неделе

Метеорологи ранее отмечали, что 2020 год стал одним из трех самых теплых лет в истории наблюдений, и температура уже на 1,2°С выше доиндустриального уровня 1850–1900 годов. При этом 2020-й оказался в тройке самых жарких лет даже в условиях всемирного локдауна и пандемии.