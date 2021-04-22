«Напечатанная» лодка: В США протестировали 3D-принтер для печати полноразмерных объектов из полимера

Перед вами самый большой на сегодняшний день полимерный 3D-принтер, который напечатал самый большой 3D-объект из полимера. Немного тавтологии, чтобы объяснить размеры напечатанных объектов в ближайшем будущем. Во время печати принтер поставил три рекорда в книге Гиннесса! Все рекорды конечно же за размеры. Данный принтер имеет производительность печати до 227 кг/час и может печатать объекты размером до 30,5 метров в длину х 6,7 в ширину х 3 метра в высоту — а это очень много! Можно напечатать из полимера рефрижератор, забитый полимером.

Вес и длина напечатанной лодки составили 2267 килограмм и 7,62 метра. Принтеру понадобилось на печать около 72 часов. Стоимость самого принтера и подготовка его к эксплуатации обошлись всего то в $2,5 млн. Впрочем, какая разница, если большую часть расходов взяла на себя армия США. К тому с такой скоростью печати например самолётов истребителей, они очень быстро отобьют все потраченные деньги. На самом деле такой принтер очень полезен, особенно для военных, которые могут штамповать корпусы со скоростью бега Усейна Болта и просто ставить на них готовые двигатели. В случае военных действий такой принтер поможет обеспечивать постоянный приток нового вооружения и техники.