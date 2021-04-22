Лучшие онлайн переводчики с русского на английский



Сравнение лучших переводчиков с русского на английский: ТОП-3

С каждым годом новые технологии позволяют разработчикам делать онлайн переводчики все лучше и лучше. Среди самых лучших сервисов для перевода можно выделить три самых функциональных и простых в использовании инструментов:

Всем известный Google-переводчик;

Сервис «Мета переводчик»;

PromtOne;

У каждого из них есть как свои преимущества, так и недостатки. Также стоит обращать внимание и на наличие дополнительных возможностей при работе с текстом.

Гугл-переводчик: плюсы и минусы

Главным преимуществом этого сервиса является самый большой выбор языков среди всех онлайн переводчиков. Всего их несколько десятков. За один раз можно перевести до 5000 символов. Среди полезных функций можно отметить наличие истории переводов. Простой и удобный инструмент для быстрой обработки текста.

Мета-переводчик (сервис Meta.ua)

Этот инструмент имеет меньший выбор языков. Но среди его плюсов можно выделить возможность устанавливать тематику перевода. Это дает сигнал системе о том, что нужно учитывать контекст размещения слов. Сервис использует специализированные словари для лучшего построения предложений. Особо полезными эти функции будут, если использовать переводчик рус англ. Английская грамматика построена так, что без учета контекста результат перевода на другие языки в большинстве случаев будет некорректным. На сайте есть возможность провести транслитерацию кириллического текста в латинку и наоборот.

PromtOne

Обладает выбором из пары десятков языков. Преимущество можно назвать наличие отдельного софта для компьютеров и смартфонов. За один раз можно обработать до 3000 символов. Инструментарий также позволяет переводить персональные документы, используя защиту от сторонних вмешательств. Есть функция обработки фотографий и аудиозаписей для перевода. Полный инструментарий открывается после приобретения премиум-статуса.