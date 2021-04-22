Израильские ученые заявляют, что могут вылечить самый агрессивный рак мозга



Израильские исследователи считают, что они могут сделать рак мозга менее смертоносным после того, как они остановили развитие опухолей у мышей и на лабораторной модели, заблокировав доступ к ним определенных белков, сообщает «The Times of Israel».

Выживаемость при глиобластоме составляет всего 40% через год и 5% через пять лет, даже после хирургического вмешательства, лучевой терапии и химиотерапии. Но профессор Ронит Сатчи-Файнаро выразила надежду, что ее новое исследование, проведенное на мышах и лабораторных моделях, сделает болезнь «хронической, но управляемой или даже полностью вылечит ее». Ее команда спровоцировала глиобластому, которая составляет половину всех первичных раков головного мозга и считается самым агрессивным раком, который начинается в головном мозге, у сотен мышей. Все мыши умерли в течение нескольких недель, если только им не вводили химическое соединение, блокирующее выработку белка Р-селектина. Все мыши, которые принимали блокатор Р-селектина, выздоровели и выжили.

Соединение, блокирующее белок, также подавило развитие опухолевых клеток, взятых у пациентов – людей и вставленных в трехмерную модель человеческого мозга в лаборатории, рассказала Сатчи-Файнаро. Исследование было опубликовано в рецензируемом журнале «Nature Communications», и Сатчи-Файнаро заявила, что надеется, что скоро будут проведены испытания на людях и будет сделан вывод, что блокирование белка Р-селектина является способом лечения глиобластомы. «Мы говорим об одном из самых агрессивных видов рака, и это действительно захватывающе», – сказала она. «Это прокладывает путь к новой терапии болезни, в лечении которой не было ничего нового за последнее десятилетие».

Сатчи-Файнаро, директор Исследовательского центра биологии рака при Тель-Авивском университете и руководитель лаборатории онкологических исследований и наномедицины, подчеркнула, что для блокирования белка P-селектина не потребуются новые лекарства, поскольку блокаторы уже разработаны для лечения других заболеваний и доказали свою безопасность в ходе продолжающихся клинических испытаний. Ее команда, в которую входили аспирант Эйлам Йейни и доктор Асаф Мади, решила исследовать возможность блокирования P-селектина после изучения того, как клетки глиобластомы «повреждают» один из аспектов иммунной системы мозга. «В иммунной системе мозга есть клетки, называемые микроглией, и они предназначены для блокирования патологий, включая рак», – сказала она. «Мы хотели понять, как они теряют способность подавлять этот рак, глиобластому».

Они пришли к выводу, что опухоль «портит и перевоспитывает» микроглию, так что вместо защиты мозга от рака они генерируют белок Р-селектин, который помогает опухоли расти. «Мы задались вопросом, что произойдет, если мы заблокируем секрецию белков Р-селектина, которых обычно нет, но которые внезапно обнаруживаются в больших количествах в мозге при наличии опухоли. Мы обнаружили, что, блокируя выработку P-селектина, мы не позволяем микроглии подавлять иммунную систему и поддерживать развитие опухоли в головном мозге. Мы смогли успешно протестировать это на мышах и на опухолевых клетках в 3D-модели с очень обнадеживающими результатами».

https://lechaim.ru/news/