Ирина Шейк снялась в бюстгальтере для рекламы и взволновала

На размещенном в сети кадре 35-летняя манекенщица запечатлена в полный рост возле стены в одежде черного цвета. На ней — бюстгальтер, меховая дубленка с кожаными вставками и шорты-бермуды. Свой образ Шейк дополнила бежевыми ботинками на каблуках и золотистыми серьгами. Публикация набрала больше 220 тысяч лайков.

Фанаты оценили внешний вид знаменитости в комментариях. «Ты просто фантастическая», «Вау, очень красивая», «Потрясающая», «Самая красивая женщина в мире», «Слишком горячо», — восхищались они.