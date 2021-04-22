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Ирина Шейк снялась в бюстгальтере для рекламы и взволновала

Супермодель Ирина Шейк снялась в откровенном образе для рекламы новой коллекции люксового бренда Burberry и взволновала поклонников. Соответствующий кадр появился на ее странице в Instagram.

На размещенном в сети кадре 35-летняя манекенщица запечатлена в полный рост возле стены в одежде черного цвета. На ней — бюстгальтер, меховая дубленка с кожаными вставками и шорты-бермуды. Свой образ Шейк дополнила бежевыми ботинками на каблуках и золотистыми серьгами. Публикация набрала больше 220 тысяч лайков.

Фанаты оценили внешний вид знаменитости в комментариях. «Ты просто фантастическая», «Вау, очень красивая», «Потрясающая», «Самая красивая женщина в мире», «Слишком горячо», — восхищались они.

22 апреля, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес Обсудить на форуме сайта
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