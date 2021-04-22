Индийские больницы на грани коллапса, а печи крематориев не справляются из-за круглосуточного использования

Система здравоохранения Индии не справляется с самым быстрым распространением коронавируса с начала пандемии, когда могильщики сжигают кучи тел, а печи крематориев плавятся от круглосуточного использования.

Во вторник было зарегистрировано еще 259 170 случаев заболевания, что является самым высоким ежедневным показателем в мире, и 1761 смертельный случай, самый высокий ежедневный показатель в стране, после того как появился новый вариант Covid, который, как опасаются ученые, может частично избежать вакцинации.

Вариант В. 1.617, который, как полагают, распространяется легче и может быть даже более смертельным, чем другие штаммы, причем индийские врачи обеспокоены значительной долей молодых пациентов.

Некоторые врачи говорят, что причина, по которой люди в возрасте до 45 лет сейчас уязвимы, заключается в том, что они больше ходят на работу и едят вне дома, но нет никаких окончательных доказательств.

В начале года Индия считала, что победила пандемию и начала массовую вакцинацию.

Маски для лица и социальное дистанцирование были отменены, и огромные толпы стекались на религиозные праздники, предвыборные митинги и крикетные матчи.

Но в больницах, где не хватало кислорода, вентиляторов и кроватей, врачи начали предупреждать, что они перегружены, в том числе и новым явлением — более молодыми пациентами.

Медики в Дели сообщили, что две трети их новых пациентов моложе 45 лет, в то время как в Мумбаи врачи говорят, что они видят заболевших детей в возрасте от 12 до 15 лет, которых в первую волну практически не было.

В одной из больниц штата Гуджарат было создано первое детское отделение по борьбе с коронавирусом.

Люди массово покидают крупные города, где риск заболеть коронавирусом больше.

В понедельник министерство здравоохранения объявило, что с начала следующего месяца начнет выпуск вакцин для людей старше 18 лет, но неясно, имеет ли страна с 1,4 миллиарда человек, которая является крупнейшим в мире производителем вакцин, какие-либо поставки, необходимые ей, что вызывает обеспокоенность для цепочек поставок в остальной мир.