Джон Траволта рассказал, как танцевал с принцессой Дианой

В 1985 году тогдашний президент США Рональд Рейган и его супруга Нэнси устроили официальный прием в Белом доме. В числе его гостей были известный актер Джон Траволта и принцесса Диана. Этот вечер Траволта не может забыть до сих пор — на нем ему выпала честь танцевать с принцессой Уэльской.

Я не думал, что меня попросят танцевать с ней. Мне выпала огромная честь сделать это. Я подумал, что для этого должна быть какая-то причина, и решил, что приложу все усилия, чтобы все сделать как следует. Это означало, что я должен был хорошо вести ее в танце и сделать все, чтобы нам было весело. Это было легко, а вот сам факт приветствия Дианы и приглашение ее на танец были сложной задачей,

— поделился он в интервью журналу Esquire Mexico.

Траволта сказал, что тот опыт был похож на сказку, которую он будет помнить еще десятилетия.

Представьте обстановку. Мы в Белом доме. Полночь. Все похоже на сон. Я подхожу к ней, касаюсь ее локтя и приглашаю на танец. Она оборачивается, одаривает меня очаровательной и немного печальной улыбкой и принимает мое приглашение. И вот мы танцуем вместе, словно в сказке. Кто бы мог подумать, что когда-нибудь с нами случится нечто подобное? Я был достаточно умен, чтобы запечатлеть это в своей памяти как особый, волшебный момент,

— вспомнил он.

Актер добавил, что именно первая леди США сказала ему, что принцесса Диана хочет с ним потанцевать.

Я никогда этого не забуду. Для меня большая честь, что я смог испытать это. И я точно знаю, что для принцессы Дианы этот эпизод был самым ярким моментом ее пребывания в Соединенных Штатах. Я чувствую, что сделал ее жизнь лучше, а она сделала лучше мою жизнь, и мне очень жаль, что ее больше нет,

— заключил он.

Элери Линн, куратор выставки Diana: Her Fashion Story, которая проходила в Кенсингтонском дворце в 2017 году, рассказывала, что Диана высоко ценила Голливуд и танцы и могла бы связать свою жизнь с ними, если бы она сложилась у нее иначе.

На нее оказали влияние кино и искусство. И она также была очень способной танцовщицей — в молодости Диана хотела стать балериной. Так что это была действительно встреча ее больших интересов: любви к кино и танцам, когда она танцевала с Джоном Траволтой,

— отмечала она.

Принцесса Диана и принц Чарльз