Далай-лама предупредил об угрозе для всего человечества

Ухудшение экологической ситуации угрожает всем без исключения жителям Земли, предупредил Далай-лама.

Религиозный лидер буддистов призвал человечество сообща предотвратить «катастрофу для окружающей среды», говорится на его сайте. По его мнению, люди должны «трудиться не только ради блага самих себя, своей семьи или страны, но и на благо всего человечества».

Далай-лама напомнил о проблеме глобального потепления, нехватки питьевой воды и отсутствия качественной медицины в некоторых регионах.

Кроме того, он поддержал предложение президента США Джо Байдена созвать мировой саммит по климату. Мероприятие пройдет онлайн 22–23 апреля при участии президента России Владимира Путина.