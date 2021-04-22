ЦАХАЛ атаковал сирийские ПВО и склады оружия проиранских боевиков

Мониторинговая группа The Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) сообщает, что в результате удара израильской армии по целям в районе Ад-Дамира, к востоку от Дамаска, была уничтожена база сирийских ПВО. Кроме того, удары были нанесены по складам оружия и боеприпасов, принадлежавшим проиранским ополченцам.

SOHR отмечает, что сирийские ПВО, по всей видимости, смогли сбить некоторые израильские ракеты. Информация о нанесенном ущербе и потерях уточняется.

Напомним, что ранее сирийское государственное агентство SANA заявляло, что силы противовоздушной обороны отражают атаку ВВС Израиля в районе Ад-Дамир, недалеко от Дамаска. По сведениям SANA, ранены четверо сирийских военных. Эти сообщения появились вскоре после того, как недалеко от Димоны прозвучали сирены системы раннего предупреждения о ракетном обстреле.

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что была предпринята попытка обстрела израильской территории из Сирии. Ракета земля-воздух упала в Негеве. В ответ на ракетный обстрел израильские ВВС нанесли удары по целям в районе Дамаска.

Вечером 20 апреля сирийские оппозиционные СМИ сообщали о серии взрывов и возникшем потом сильном пожаре на складе боеприпасов 20-й бригады 3-й дивизии регулярной армии Сирии, расположенном около деревни Ар-Рахиба (в горах Каламун, северо-восточнее Дамаска). По данным SOHR, в результате взрывов были ранены не менее 10 военнослужащих.

Дополнение:

В 01:40 утра мощный взрыв услышали жители ИерусалимА, Модиин, Неве Илан и поселений в Иудейских горах. Через пять минут после этого пресс-служба ЦАХАЛа объявила о том, что сирены ракетной тревоги были активированы в районе Абу Каринат близ Димоны.

Через полчаса ЦАХАЛ объявил о том, что сирийская зенитная ракета взорвалась на открытой местности в Негеве. В результате взрыва никто не пострадал.

ЦАХАЛ сообщил о том, что из-за сирийской ракеты были активированы израильские ПРО. На настоящий момент ЦАХАЛ выясняет, почему ракеты не была сбита.

ЦАХАЛ подчеркнул, что речь не идет о “целенаправленном огне”. Ракета была выпущена с сирийской части Голанских высот.

По сообщениям в израильских СМИ, сирийцы выпустили “залп зенитных ракет”, по самолетам израильских ВВС, атаковавших цели на территории Сирии. Одна из ракет долетела до Негева.

По израильским самолетам были применены зенитные ракеты типа C-200, с дальностью действия до 500 километров.

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Дополнение 2

ЦАХАЛ сообщил о том, что после взрыва сирийской ракеты в Негеве был нанесен ответный удар по сирийской территории.

Батарея ракет С-200 на сирийских Голанских высотах, с которой была выпущена ракета уничтожена.

По информации сирийской стороны в результате израильских атак ранены четыре сирийских военнослужащих.

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