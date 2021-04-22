Что такое жилье премиум класса?

Элитные апартаменты относятся к уникальному сегменту рынка, они всегда пользуются высоким спросом, несмотря на экономическую и политическую ситуацию в стране. Выбирая люкс недвижимость, покупатель получает просторные квартиры премиум класса с современным дизайнерским ремонтом, надежной системой охраны и противопожарной безопасности, развитой инфраструктурой и выгодным месторасположением.

Особенности элитных апартаментов

Элитные жилые комплексы располагаются, как правило, в центре города, с удобной транспортной развязкой и инфраструктурой. Они имеют благоустроенную и охраняемую закрытую территорию, что гарантирует комфорт и максимальную безопасность для жильцов.

Для владельцев транспортных средств есть парковка с собственным парковочным местом для каждого авто. Отличительными особенностями элитного жилья является следующее:

современный дизайнерский ремонт;

благоустроенная придомовая территория;

высокий уровень комфорта;

развитая инфраструктура;

поддержание стабильного благоприятного микроклимата в апартаментах благодаря внедрению системы климат-контроля;

гарантия безопасности;

прекрасный вид из окон на город.

Для требовательных покупателей предлагается уникальная возможность – планировка по личному усмотрению и помощь квалифицированных дизайнеров в создании индивидуального интерьера.

Главным преимуществом элитной недвижимости является удачное сочетание стильного и «умного» дома для комфортного проживания. Для этого застройщики используют новейшие технологии, качественные строительные и отделочные материалы, профессиональный подход к разработке плана и расположения комнат с возможностью объединения квартир для расширения пространства.

Преимущества квартир с панорамными окнами

Большой популярностью пользуются элитные квартиры с панорамным остеклением, из окон открывается чудесный вид на достопримечательности города. Это выбор современных, успешных и состоятельных людей, для которых важен сервис, комфорт, приватность личной жизни.

В таких апартаментах максимальная площадь остекления для свободного доступа естественного света. Для возведения оконных конструкций используют качественный профиль и энергосберегающие двухкамерные стеклопакеты, поэтому в квартирах всегда светло, тепло и уютно в любое время года.

В результате удается достичь отличной тепло- и звукоизоляции, что обеспечивает комфорт и тишину, несмотря на расположение ЖК в центре города. Изюминка жилья с панорамными окнами – это своя отдельная терраса с ограждением из стекла триплекс.

Это отличная зона для отдыха и получения наслаждения прекрасным видом на живописные пейзажи города. На территории есть все необходимые объекты инфраструктуры (рестораны, фитнес-клубы, супермаркеты, бутики, торгово-развлекательные центры, салоны красоты и пр.) в шаговой доступности, что повышает спрос на такое жилье.