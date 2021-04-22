Чехия выставила ультиматум: Из Праги вышлют 70 российских дипломатов

Министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек выразил послу РФ Александру Змеевскому протест против высылки из Москвы 20 сотрудников посольства и потребовал вернуть их всех обратно на свои места в дипломатическом представительстве.Решение Москвы Прага ожидает до 12:00 (13:00 мск) четверга, сообщил глава МИД республики журналистам.

«Все высланные сотрудники посольства Чехии должны быть возвращены на свои места в Москве. Решение ожидаем до 12:00 четверга. Если оно не будет принято, то мы приступим к варианту приведения штатов обоих посольств в паритетное соответствие по численности сотрудников», — цитирует Кулганека ТАСС.

Для России это означает высылку 75% сотрудников посольства в Праге. По подсчетам МИД Чехии, его штат состоит из 27 дипломатов и 67 сотрудников техперсонала, тогда как в чешской дипмиссии в Москве работают только 5 дипломатов и 19 технических служащих.

Таким образом, из российского посольства в Чехии могут выслать 70 дипработников.

«Высылка [из России] 20 наших дипломатов фактически парализовала работу посольства [в Москве]», — отметил Кулганек.

17 апреля премьер-министр Чехии Андрей Бабиш и министр иностранных дел страны, совмещающий эту должность с постом главы МВД, Ян Гамачек заявили, что правительство Чехии обладает доказательствами причастности российской разведки к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице.

Чешская полиция объявила в розыск двух граждан России, имеющих при себе несколько паспортов, в том числе на имя Александра Петрова и Руслана Боширова. По информации полиции и Национального центра по борьбе с организованной преступностью, эти люди находились в Чехии в период с 11 октября по 16 октября 2014 года.

17 апреля, Прага объявила, что высылает 18 российских дипломатов и намерена «привлечь к ответственности» виновников инцидента, который закончился с человеческими жертвами. В ответ российский МИД объявил персонами нон-грата 20 сотрудников посольства Чехии и потребовал, чтобы они в течение суток покинули Москву.

В начале недели стало известно, что правительство Чехии исключило Росатом из конкурса на строительство нового энергоблока АЭС «Дукованы» за 6 млрд долларов.