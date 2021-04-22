Боец ММА знаменитая Ронда Роузи впервые станет мамой

34-летняя звезда смешанных единоборств Ронда Роузи и ее 38-летний супруг и коллега Трэвис Браун готовятся к пополнению в семье. Об этом пара сообщила в соцсетях, опубликовав видеоролик, в котором Ронда рассказала, что сейчас находится на четвертом месяце беременности.

Для Роузи ребенок станет первым. А у ее супруга уже есть двое сыновей от предыдущего брака. Рождения малыша пара ожидает 22 сентября. Пол ребенка супруги не раскрыли, но Ронда пообещала сделать это в самое ближайшее время.

Ронда и Трэвис начали встречаться в 2015 году. А через два года они поженились на Гавайях. Ходили слухи, что именно из-за Роузи Браун ушел от своей первой жены и детей.









Ронда Роузи и Трэвис Браун

Супруги не скрывали, что мечтают о пополнении в семье, но отмечали, что не будут торопить события и позволят всему идти своим чередом. Ронда признавалась, что они следовали вполне естественным методам зачатия и даже не проводили тесты на овуляцию.

Мы наслаждаемся каждым днем и будем рады переменам, когда бы они ни случились,

— говорила пара.

Очевидно, что возвращения спортсменки на ринг в ближайшее время ждать не стоит. Последний раз Роузи участвовала в рестлинг-шоу WrestleMania 35 в 2019 году, где она проиграла Бекки Линч.

Ронда Роузи — одна из самых известных женщин — бойцов ММА. Она стала первой чемпионкой UFC в легком весе среди женщин, которая установила мировой рекорд, защитив свой титул шесть раз.