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Американский посол покинул Россию

Деятельность американского посольства в Москве на сегодня достаточно серьезно ограничена на неопределенный срок.
Посол США в России Джон Салливан утром 22 апреля улетел из московского аэропорта Шереметьево на родину для консультаций с новой администрацией Белого дома.

По сведениям «Интерфакса», дипломат вылетел рейсом «Аэрофлота» SU2578 в Лондон, откуда он транзитом направится в США.

Общаться с прессой перед вылетом Салливан не стал. Также пока точно неизвестно, вернется ли посол США в России в ближайшее время.

22 апреля, 2021 | Category: Новости, Россия, США Обсудить на форуме сайта
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