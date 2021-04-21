Внезапную смерть звезды реалити-шоу решили расследовать

Отмечается, что такое решение принято из-за опасений членов семьи Грэм. По их мнению, женщина была преждевременно выписана домой для продолжения лечения анорексии.
38-летняя Грэм провела три недели в больнице города Дорчестер на юго-западе Англии. Она ушла из медицинского учреждения 9 апреля, а на следующий день ее тело обнаружили в лондонской квартире.
Пресс-секретарь больницы сообщила, что сотрудники глубоко опечалены смертью Грэм. «В настоящее время проводится полноценное внутреннее расследование обстоятельств смерти мисс Грэм», — подчеркнула она. Представитель пояснила, что вся информация и результаты расследования будут конфиденциально переданы семье.
Источник, близкий к семье звезды, рассказал, что родные считают врачей виновными в скорой кончине женщины. «Близкие к Никки считают, что она была бы жива сегодня, если бы ее не выписали так скоро», — подчеркнул собеседник.
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