Умер писавший песни Селин Дион и Бонни Тайлер композитор Джим Стайнман

Умер американский композитор и автор песен Джим Стайнман. Об этом сообщает TMZ.

Автор хитов Селин Дион, Бонни Тайлер, Meat Loaf и Air Supply скончался 19 апреля в Коннектикуте в возрасте 73 лет. Причина смерти музыканта не называется.

Джим Стейнман родился 1 ноября 1947 года в Нью-Йорке. Свою творческую карьеру он начал в музыкальном театре и в последствии прославился написанием и продюсированием оперных рок-песен и баллад.

Одним из самых известных произведений, написанным Стайнманом считается Total Eclipse of the Heart для певицы Бонни Тайлер. Композиция три недели подряд занимала первое место в топе Billboard в 1983 году. Среди наиболее популярных песен автора выделяются также It’s All Coming Back To Me Now для Селин Дион и Read ‘Em and Weep Барри Манилоу. Кроме того, Стайнман сотрудничал с такими исполнителями, как Барбра Стрейзанд, Билли Сквайер, а также группами The Sisters of Mercy и Def Leppard.