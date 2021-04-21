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У Харкові не вистачає лікарів, щоб розгорнути нові COVID-ліжка

У Харкові не можуть створити додаткові місця в лікарнях для лікування хворих на COVID-19, бо не вистачає лікарів

Про це сказала віцемер Світлана Горбунова-Рубан, передає Укрінформ.

«На сьогодні в Харкові немає можливості збільшити кількість додаткових місць для інфікованих COVID-19, оскілки не вистачає медичних працівників і технічного оснащення», — зазначила Горбунова-Рубан.

За її словами, міськрада зверталася за допомогою до медпрацівників, але бажання не було

«У Харкові звільнилося понад 2 тис. медпрацівників, в тому числі, 418 — з лікарень, які надають стаціонарну допомогу. Для формування бригад, які будуть надавати допомогу хворим на COVID-19, необхідні лікарі-анестезіологи, терапевти, кардіологи, інфекціоністи, лікарі-лаборанти, фельдшери, медичні сестри, молодший медичний персонал. Без наявності медперсоналу розгортання нових ліжок не має сенсу», — додала віцемер.

21 апреля, 2021 | Category: Новини українською, Новости Обсудить на форуме сайта
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