У Харкові не вистачає лікарів, щоб розгорнути нові COVID-ліжка

Про це сказала віцемер Світлана Горбунова-Рубан, передає Укрінформ.

«На сьогодні в Харкові немає можливості збільшити кількість додаткових місць для інфікованих COVID-19, оскілки не вистачає медичних працівників і технічного оснащення», — зазначила Горбунова-Рубан.

За її словами, міськрада зверталася за допомогою до медпрацівників, але бажання не було

«У Харкові звільнилося понад 2 тис. медпрацівників, в тому числі, 418 — з лікарень, які надають стаціонарну допомогу. Для формування бригад, які будуть надавати допомогу хворим на COVID-19, необхідні лікарі-анестезіологи, терапевти, кардіологи, інфекціоністи, лікарі-лаборанти, фельдшери, медичні сестри, молодший медичний персонал. Без наявності медперсоналу розгортання нових ліжок не має сенсу», — додала віцемер.