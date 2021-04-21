Тину Кунаки и Венсана Касселя застукали на пляже в Бразилии

Вчерашний день супруги Тина Кунаки и Венсан Кассель провели на пляже в Бразилии — у пары там есть дом, поэтому они часто приезжают туда отдыхать. Бразилия вообще для них имеет особое значение: свою дочь, которая появилась на свет три года назад, они назвали Амазони — в честь реки Амазонки.

Вчера, правда, 24-летняя Тина и 53-летний Венсан на пляж дочку не взяли и отдыхали от родительских обязанностей, принимая солнечные ванны и купаясь в океане.

Тина занималась и другим любимым у многих девушек занятием — делала многочисленные селфи, а затем просила супруга помочь ей выбрать лучшее.

Тина Кунаки и Венсан Кассель в этом году отметят четвертую годовщину свадьбы. У французского актера также есть двое детей от Моники Беллуччи: 16-летняя Дева и 10-летняя Леони. Все они отлично ладят, и девочки иногда проводят время с отцом и его семьей. С Беллуччи Кассель остался в хороших отношениях и с теплотой отзывается об их отношениях (они были вместе с 1999 по 2013 год).