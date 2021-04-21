Сушилка для посуды: почему не стоит от нее отказываться

Являясь обладателем собственной квартиры, сложно оставаться в стороне от забот, связанных с планированием ее обстановки. Обустраивая «мастерскую хозяйки», важно позаботиться, чтобы все было под рукой и на своем месте. Среди таких деталей сушка для посуды. Она может стать частью интерьера кухни или удобно разместиться за дверцей шкафа. Благодаря стараниям разработчиков и производителей потребители не имеют проблем с выбором. Размеры, форма, материалы, способы крепления и даже цвет удовлетворят запросы самых взыскательных.

Можно ли отказаться от посудосушителя? На фоне холодильника, плиты и мойки сушка кажется просто красивым и удобным аксессуаром. Однако без нее придется вернуться к трудоемкой и затратной по времени процедуре удаления влаги с помощью кухонного полотенца. По сравнению с традиционным способом, осушение на полке имеет ряд преимуществ:

Гигиеничность. Посуда не соприкасается с тканью, которая (в зависимости от качества) может оставлять ворс, не всегда быть идеально чистой. Экономичность. Одноразовые полотенца быстро расходуются, а текстильные требуют регулярного ухода. Эргономичность. Тарелки, чашки и столовые приборы (в некоторых моделях) всегда находятся в удобной доступности. Эстетичность. Дизайн настольных и настенных изделий делает их украшением интерьера. В сушильных шкафах царят порядок и гармония, которые радуют не только хозяйку, но и каждого, кто занимается сервировкой стола.

Такие аргументы важны лишь для того, кто еще только решает установить сушку для посуды. Всех, кто имеет опыт ее применения, больше интересует ассортимент, который постоянно расширяется. Ведь недорогие модели изготавливают из пластика и металла (хромированный, оцинкованный, никелированный, титанированный и др.), поэтому со временем посудосушитель приходится менять. Хотя в этом есть свои плюсы, особенно для тех, кто любит менять обстановку или вынужден это делать. Удастся не только преобразить интерьер, но и учесть недочеты предыдущего варианта. Если нужна долговечная сушилка для посуды, стоит остановить выбор на модели из нержавеющей стали.

Как выбирать посудосушитель

Хотя параметров не так много, задуматься все равно придется, чтобы дать себе ответ на несколько вопросов:

Что будет сушиться, в каком количестве? Где установить? Как сочетать с обстановкой кухни? Сколько предполагается потратить?

Приблизительно так же рассуждают те, кто создает сушители для посуды, поэтому и ассортимент в итоге получился широкий:

фасады с местами для тарелок, мисок, блюдец, чашек, стаканов, бокалов, столовых приборов, с секциями для крышек;

настольные, навесные, встраиваемые в шкаф, выдвижные;

одно-, двух- или даже трехъярусные с одним или двумя поддонами;

из пластика, из стали, нержавеющей или покрытой слоем хрома, никеля, титана, порошковой краски и др.

Во всех случаях важно точно определить ширину фасада, остальное – дело вкуса, опыта, дизайнерского замысла. Также следует понимать, что сушилка – это не место для хранения всей имеющейся в доме посуды, а только возможность облегчить уход за самой ходовой. Поэтому и выбирать нужно такой, что отвечает этому параметру.

К категории универсальных вариантов относятся выдвижные модели для нижней базы кухонного гарнитура. Благодаря направляющим с доводчиком ящик с посудой плавно выдвигается на полную глубину. Уровень его размещения по высоте удобный для людей любого роста и физического состояния. Место установки позволяет рационально использовать полезную площадь кухни.

Общая черта всех моделей посудосушителей – практичность. Ни в одном доме такая деталь обстановки не будет простаивать без дела, а ее преимущества можно оценить с первой минуты использования. Закрепить фурнитуру и установить фасады несложно самостоятельно, если иметь необходимый инструмент и навыки обращения с ним. А для настольных конструкций нужно только правильно подобрать место.