Стартовали съёмки нового фильма Мартина Скорсезе и Леонардо ДиКаприо

Мартин Скорсезе выпустил публичное заявление, в котором сообщил, что съёмки его нового совместного проекта с Леонардо ДиКаприо «Убийцы цветочной луны» уже стартовали.

«Мы с волнением сообщаем, что наконец начали производство «Убийц цветочной луны» в Оклахоме. Иметь возможность снимать историю на земле, где она на самом деле случилась, это очень важно, чтобы мы смогли создать точное изображение эпохи и людей», — говорит постановщик.

Напомним, что ДиКаприо появится в фильме в роли антагониста, тогда как главным героем станет персонаж Джесси Племонса («Фарго»). Также одним из ведущих участников сюжета станет Роберт Де Ниро.

В основу сюжета лёг роман Дэвида Грэнна, который рассказывает реальную историю, случившуюся в 20-е годы прошлого века в Оклахоме. Агент только что сформировавшегося ФБР Джон Эдгар Гувер приезжает расследовать убийства индейцев на территории, где были обнаружены залежи нефти.

Фильм выйдет параллельно в кинотеатрах и на платформе Apple TV+.