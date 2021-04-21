Сиквел «Человека-паука: Через вселенные» обзавелся режиссерами

Производство второй части мультфильма Sony «Человек-паук: Через вселенные» постепенно обрастает подробностями — вчера стало известно, кто поставит сиквел. У «Человека-паука: Через вселенные 2» будет три режиссера — Хоаким Дос Сантос, Джастин К. Томпсон и Кемп Пауэрс. При этом Дос Сантос приписан к сиквелу еще с 2018 года, однако он с двумя коллегами начнет работу над мультфильмом с нуля.

Ранее Дос Сантос и Томпсон уже не раз работали с Sony Pictures Animation: первый трудился в качестве режиссера над сериалами «Аватар: Легенда об Аанге», «Лига справедливости: Без границ», «Легенда о Корре» и «Вольтрон: Легендарный защитник»; второй был художником на первом «Человеке-пауке: Через вселенные» и в команде, выпустившей дилогию «Облачно, возможны осадки в виде фрикаделек». Что касается Пауэрса, то у него есть все шансы на этой неделе стать обладателем «Оскара» за пиксаровский мультфильм «Душа».

Первый «Человек-паук: Через вселенные» вышел на экраны в декабре 2018-го, получил «Оскар» как лучшая анимационная лента года и заработал $375,5 млн в мировом прокате. Премьера сиквела состоится в 2022 году.