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Полураздетая Шэрон Стоун оказалась на обложке Elle

Шэрон Стоун на обложке Elle

Актриса Шэрон Стоун стала лицом свежего выпуска испанского Elle. В Instagram появились две разные обложки со звездой.

На одном из фото 63-летняя Стоун позировала с обнаженными ногами, сидя на стуле в черном боди и длинном пальто зеленого цвета от Carolina Herrera.

Второй снимок – черно-белый. На нем актриса предстала в белой майке и трусиках от Tom Ford.

Автором фотосессии стал известный американский фотограф Майкл Мюллер. Съемка проходила в Лос-Анджелесе.

В редакции журнала отметили, что майский номер посвящен нестареющей красоте без ограничений и условностей.

«В маском выпуске Elle поклоняется женскому телу во всех его возрастах и формах с Шэрон Стоун в главной роли», – говорится в сообщении издания в Instagram.

21 апреля, 2021 | Tags: | Category: Новости, Шоу-бизнес Обсудить на форуме сайта
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