Политзаключённых в колониях Беларуси стали помечать цветом как в концлагерях

Политзаключённых в колониях Беларуси стали помечать цветом как в концлагерях. Раньше так делали с осуждёнными за наркотиками, ещё раньше — с узниками концлагерей.

О том, что пленников режима стали обозначать бирками красного цвета, сообщили их родственники. Именно красным во время Второй Мировой войны помечались политзаключённые в концлагерях.

ООН признаёт подобную практику дискриминационной. Но в оккупированной Беларуси о правах человека не слышали.

Во время августовских событий в Беларуси задержанных на протестах тоже классифицировали: если при обыске в телефоне находили фото с акций протеста, белый браслет или БЧБ-флаг, человека помечали краской и избивали с особым усердием.

Источник: https://telegram.me/nexta_tv/15098