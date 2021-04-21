Политзаключённых в колониях Беларуси стали помечать цветом как в концлагерях. Раньше так делали с осуждёнными за наркотиками, ещё раньше — с узниками концлагерей.
О том, что пленников режима стали обозначать бирками красного цвета, сообщили их родственники. Именно красным во время Второй Мировой войны помечались политзаключённые в концлагерях.
ООН признаёт подобную практику дискриминационной. Но в оккупированной Беларуси о правах человека не слышали.
Во время августовских событий в Беларуси задержанных на протестах тоже классифицировали: если при обыске в телефоне находили фото с акций протеста, белый браслет или БЧБ-флаг, человека помечали краской и избивали с особым усердием.
Источник: https://telegram.me/nexta_tv/15098
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