Оскар-2021 будет похож на фильм, а главной локацией станет вокзал — новые детали церемонии

93-я церемония вручения премии «Оскар-2021», которая состоится в ночь с этого воскресенья на понедельник, будет похожа на настоящий фильм. В этом году организаторы решили видоизменить традиционное шоу: теперь у победителей будет больше времени для выступлений, событие пройдет на железнодорожном вокзале в Лос-Анджелесе, а маски от коронавируса сыграют значимую роль.

Как сообщает издание Reuters, пандемия коронавируса и трое новых продюсеров стали причиной нововведений в привычную оскаровскую церемонию. Теперь большая часть мероприятия пройдет на станции United Station на железнодорожном вокзале в Лос-Анджелесе. Здесь уже строится сцена.

Одним из продюсеров церемонии в этом году выступает режиссер Стивен Содерберг, снявший судьбоносный фильм о пандемии «Заражение».

«Это не будет похоже на то, что делалось раньше. Мы хотим, чтобы у шоу был голос», – заявил Содерберг.

А вот визуально церемония будет снята как фильм – ее ведущие, в числе которых Брэд Питт, Харрисон Форд, Зендая и Холли Берри, сыграют самих себя. Это звучит очень интригующе.

Из дополнительных нововведений – увеличение времени для выступлений победителей. Раньше лауреатам отводилось до 45 секунд на речь, теперь же, вероятно, будет больше.

Стивен Содерберг также загадочно сообщил, что маски сыграют важную роль на церемонии. Как именно звезды преподнесут маски и будет ли это похоже на что-то вроде маскарада – еще одна интрига.

Еще ранее было объявлено, что организаторы «Оскара» не хотят использовать Zoom-платформу для связи с теми, кто не сможет приехать. Поэтому для гостей, находящихся в дальних странах, будут спутниковые подключения в прямом эфире.

А вот перед самой церемонией зрители увидят 90-минутное шоу, на котором выступят пять номинантов в категории «Лучшая оригинальная песня» («Лучший саундтрек к фильму»).

«Иуда и Черный Мессия» – Fight for You – H.E.R.

«Суд над чикагской семеркой» – Hear My Voice – Hein Cooper

«Евровидение: История огненной саги» – Husavik

«Вся жизнь впереди» – Laura Pausini – Io sì (Seen)

«Одна ночь в Майами» – Leslie Odom Jr. – Speak Now