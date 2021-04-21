Новый «Кукурузник» сфотографировали на стадии сборки

Опубликованы фотографии самолета ЛМС-901 «Байкал», который разрабатывают как преемника «Кукурузника». Он находится в цеху на ранней стадии сборки, судя по изображениям, пока готов лишь планер. Подборку фотографий опубликовал блог bmpd.

Малая авиация используется летает там, где или экономически нецелесообразно, или физически невозможно использовать крупные магистральные самолеты. Например, Ан-2, получивший прозвище «Кукурузник», около 70 лет используется как сельскохозяйственный, спортивный, медицинский, поисково-спасательный и учебный самолет, а также перевозит грузы и пассажиров на малонагруженных направлениях. Однако к настоящему моменту этот самолет морально устарел, и в 2019 году Минпромторг поручил компании «Байкал-инжиниринг» разработать новую модель, которую назвали ЛМС-901 «Байкал». Он должен будет вмещать до девяти пассажиров, летать со скоростью до 300 км/ч на дальность до 1500 километров с нагрузкой в две тонны. В конце 2020 года прошли аэродинамические испытания уменьшенного макета ЛМС-901.

Теперь в интернете появились фотографии «Байкала» в Московском авиационном институте на стадии сборки. На фотографиях видны фюзеляж и крылья самолета, без двигателя и приборов.

Ожидается, что на опытных образцах будет стоять двигатель General Electric H80-200