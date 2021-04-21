Назван лучший автомобиль года

Известно, что главными конкурентами немецкого производителя стали электромобиль Honda E и хетчбэк Toyota Yaris. Отмечается, что победитель премии получил 798 очков, в то время как автомобили, стоящие на втором и третьем местах, набрали 742 и 732 балла соответственно.

Вдобавок, согласно результатам конкурса, седан Mercedes-Benz S-Class выиграл категорию «самый роскошный автомобиль» с 853 очками, а спорткар Porsche 911 Turbo признали самым производительным — он опередил ближайшего соперника Audi RS Q8 на 30 пунктов.

Помимо этого, в нынешнем году электрокар Honda E получил звание «лучшего городского автомобиля», набрав 754 балла в данной категории. При этом вседорожнику Land Rover Defender жюри поставило 299 очков и присвоило ему награду за лучший дизайн.