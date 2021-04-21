Модель решила получить титул самых красивых ягодиц благодаря сходству с Рианной

Жительница Бразилии с внешностью как у американской поп-исполнительницы и предпринимательницы Рианны воспользовалась сходством со звездой ради получения титула обладательницы самых красивых ягодиц в мире. Об этом сообщает Daily Star.

Согласно материалу, 29-летняя Присцилла Беатрис (Priscilla Beatrice) решила принять участие в престижном конкурсе Miss BumBum, который пройдет в июле в городе Сан-Паулу, и выиграть 50 тысяч бразильских реалов (660 тысяч рублей).

По ее словам, благодаря сходству с певицей ей удастся победить в соревновании. «Я похожа на Рианну не только внешне, но и внутренне. Она сильная и решительная женщина, а также очень красивая и талантливая. Я — такая же амбициозная, как она. Ее жизненный путь вдохновляет меня на то, чтобы никогда не отказываться от своих мечт», — поделилась Беатрис.

Пользователи сети удивились внешнему сходству героини материала с американской исполнительницей. Соответствующие комментарии появились в ее Instagram-аккаунте. «Это что, Рианна?», «Ты очень сильно похожа на Рианну!», «О боже, у меня в глазах двоится?», «Вылитая Рианна!», «С ума сойти, так вообще бывает?» — писали они.