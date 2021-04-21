Майя использовали соль в качестве денег — ученые

Лепной барельеф в музее Паленке / Wikimedia Commons CC

Археолог Хизер МакКиллоп пришла к выводу, что соль могла использоваться в качестве платежного инструмента у индейцев майя в классическую эру (300–900 годы нашей эры). Этот продукт отвечает таким важным требованиям для товарных денег как, например, полезность, ценность, переносимость и делимость. Опираясь на археологические данные, полученные со стоянок в древних солеварнях, автор заключила, что стандартизация керамики при выпаривании указывает на жизнеспособность выдвинутой гипотезы. Статья опубликована в Journal of Anthropological Archaeology.

В цивилизациях Мезоамерики до их покорения европейцами роль денег выполняли разнообразные предметы. Так, среди ацтеков широкое распространение получили зерна какао, пережив даже приход испанцев, особые куски хлопковой ткани – куачтли, золото, драгоценный нефрит и различные изделия из меди, в том числе известные как «деньги-топоры». Некоторые исследователи предполагают, что в этой роли могли использоваться и другие объекты, например, рабы или перья тропических птиц. Не менее широк и разнообразен был набор денег и у майя. При этом все эти виды могли находиться в обороте параллельно.

Известный канадо-американский археолог, ученый-майянист Хизер МакКиллоп (Heather McKillop) из Университета штата Луизиана предприняла попытку найти подтверждения гипотезе, что индейцы майя использовали в классическую эпоху (300–900 годы нашей эры) соль и лепешки из соли в качестве денег для расчетов на локальных рынках. Ее исследование базируется на данных, полученных из древних стоянок на солеварнях Пейнс-Крик в южном Белизе. Соль здесь производилась методом кипячения рассола в глиняной посуде над кострами (брикетаж) в особых кухнях – достаточно крупных постройках из жердей и соломы. Маккиллоп пояснила на основе этнографических аналогий, что в ходе кипячения появлялась рыхлая соль или затвердевшие в огне лепешки, которые затем транспортировали в глиняных горшках или в твердой форме к потребителям.

3D-реконструкция сосуда для производства соли

Археолог, опираясь на сторонние исследования, отметила, что соль как деньги должна была обладать несколькими качествами: полезность, ценность, переносимость, познаваемость, делимость, неразрушимость, стабильность стоимости и однородность. Исходя из этого, она изложила свою позицию, что соль для майя – это полезный товар (усилитель вкуса, консервант), который легко хранить. Она обладает портативностью, легко узнаваема по виду и вкусу, просто делится на части как в сыпучем, так и твердом виде.

МакКиллоп, развивая свою идею, указала на то, что доказательством использования соли как денег может служить следующее: майя делали стандартные единицы соли – лепешки. Найденных остатков глиняной посуды, в которой выпекалась соль, большое количество. Проанализировав более четырехсот артефактов, она отметила, что сосуды для производства соли, как правило, были более стандартизированы, чем, например, сосуды для воды. При этом автор заметила, что не существует установленного порога, позволяющего с уверенностью разделить категории «стандартизированный» от «достаточно стандартизированный» для производства денег, то есть нужно полагаться на некоторую условность.

МакКиллоп пришла к выводу, что лепешки из соли, вероятно, использовались на рынках в качестве денег или для бухгалтерского учета, наряду с известными какао-бобами. Кроме указанных данных, это косвенно подтверждается и другими обстоятельствами, например, свидетельствами об избыточной добыче соли как таковой.