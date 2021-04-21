Лукашенко готовит конфискацию и запрет на операции с валютой

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ, дающий НацБанку и правительству полномочия жестко ограничивать валютные операции в стране.На срок до одного года белорусский ЦБ сможет запрещать валютные и валютно-обменные операции, устанавливать предельные суммы и сроки таких сделок, а также требовать получать специальное разрешение на покупку и продажу инвалюты.

Помимо этого, НацБанк сможет де-факто конфисковать валюту со счетов юрлиц, принудительно конвертируя ее в белорусские рубли, а также ограничивать открытие и ведение счетов в иностранных банках.

Поводом для таких мер может стать «угроза экономической безопасности Беларуси и стабильности ее финансовой системы», цитирует ТАСС указ Лукашенко.

Готовиться к валютному кризису — по сценарию СССР конца 1980 и современной Венесуэлы — белорусские власти вынуждает отчаянная ситуация с золотовалютными резервами, которые с января 2020 года похудели на 25%.

Их текущий размер — 6,9 млрд долларов — уже ниже минимального норматива МВФ, который рекомендует держать в ЗВР сумму, необходимую для оплаты трех месяцев импорта. К концу года, по прогнозу НацБанка, резервы опустятся до 6 млрд долларов и будут покрывать лишь два месяца импортных поставок.

Реальной валюты у белорусского ЦБ и того меньше, следует из его статистики. Больше половины резервов приходится на золото и кредиты репо, тогда как запасы ликвидных валютных активов составляют лишь 2,8 млрд долларов. Из этой суммы 2,1 млрд размещено на банковских депозитах, а остаток — в иностранных ценных бумагах.

Внешний долг Белоруссии при этом составляет 42,1 млрд долларов (на 1 января). Он превышает ЗВР в 6 раз, а их ликвидную (валютную) часть — в 15 раз.

Ситуацию с валютным балансом плановой белорусской экономики усугубляют санкции США, которые вновь вводятся в отношении девяти белорусских госпредприятий, в том числе ключевых экспортеров нефтепродуктов «Белнефтехима» и «Нафтана». Они вместе с «Гродно азот»,«Гродно химволокно», «Лакокраской» и «Полоцк стекловолокно» с 5 июня вновь становятся фигурантами «черного списка» американского Минфина с заморозкой всех активов и запретом на любые операции.

Нефтепродукты, выработанные из российского сырья, обеспечивают 20% экспортной валютной выручки, поступающей в Белоруссию.