Лозунг в рекламе Amazon «Даже женщины с этим справятся» вывел из себя покупателей

Покупатели раскритиковали интернет-ретейлер Amazon за оскорбление женщин в рекламе походных палаток. Об этом сообщает Daily Star.

Согласно материалу, жительница Шотландии Ева Гилмор (Eve Gilmour) обратила внимание на всплывающую рекламу производителя походного инвентаря, размещенную на Amazon, где была изображена самораскрывающаяся палатка. В описании к товару было сказано: «Даже женщины с этим справятся».

Гилмор возмутила реклама, и она обвинила магазин в сексизме. «Откровенно говоря, это просто ужасно. Это вопиющий сексизм. В последний раз к женщинам так относились в 1950 году. Продавцы должны понимать, что такой подход совершенно не уместен для нашего времени. Эта компания теперь в моем личном черном списке. Я больше никогда не буду ничего покупать здесь. Они должны понять, что это неправильно», — высказалась она.

Amazon удалил рекламу и извинился перед покупателями. «Все продавцы должны следовать нашим правилам по размещению своего товара на нашей площадке. Те, кто этого не делают, будут подвергнуты санкциям, вплоть до удаления их учетной записи», — заверил пресс-секретарь интернет-ретейлера.