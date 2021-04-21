Кулеба обговорив із головою Комітету закордонних справ Сенату США Менендесом збільшення військової допомоги Україні

Про це повідомляє пресслужба МЗС.

Кулеба розповів Менендесу про ситуацію у зоні російсько-українського конфлікту та вздовж українського державного кордону, зокрема про незаконні дії РФ у Азово-Чорноморській акваторії та мілітаризацію окупованого Криму.

Американський сенатор заявив, що США «з великим занепокоєнням» сприймають нарощування Росією військ на кордоні з Україною та загрози для України і Європи від РФ.

Менендес назвав неспровоковану агресію Росії проти України «абсолютно неприйнятною для США і цивілізованого світу» та наголосив, що будь-який новий її етап матиме тяжкі наслідки для росіян. Також сенатор високо відзначив виважену реакцію України на спроби РФ провокувати загострення.

Крім того, Менендес повідомив, що очікує схвалення 21 квітня в очолюваному ним сенатському комітеті законопроєкту про безпекове партнерство з Україною, який передбачає збільшення щорічної військової допомоги, включно з наданням летальної зброї.