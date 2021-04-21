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Кулеба обговорив із головою Комітету закордонних справ Сенату США Менендесом збільшення військової допомоги Україні

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба поговорив телефоном із головою Комітету закордонних справ Сенату США Робертом Менендесом про ескалацію напруженості з боку РФ і збільшення військової допомоги Україні

Про це повідомляє пресслужба МЗС.

Кулеба розповів Менендесу про ситуацію у зоні російсько-українського конфлікту та вздовж українського державного кордону, зокрема про незаконні дії РФ у Азово-Чорноморській акваторії та мілітаризацію окупованого Криму.

Американський сенатор заявив, що США «з великим занепокоєнням» сприймають нарощування Росією військ на кордоні з Україною та загрози для України і Європи від РФ.

Менендес назвав неспровоковану агресію Росії проти України «абсолютно неприйнятною для США і цивілізованого світу» та наголосив, що будь-який новий її етап матиме тяжкі наслідки для росіян. Також сенатор високо відзначив виважену реакцію України на спроби РФ провокувати загострення.

Крім того, Менендес повідомив, що очікує схвалення 21 квітня в очолюваному ним сенатському комітеті законопроєкту про безпекове партнерство з Україною, який передбачає збільшення щорічної військової допомоги, включно з наданням летальної зброї.

21 апреля, 2021 | Category: Новини українською, Новости Обсудить на форуме сайта
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