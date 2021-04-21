Кошмар в Рамат-Гане: в квартире рухнул пол из-за строительных работ по соседству

Только чудо уберегло жильцов квартиры в Рамат-Гане от трагедии. Узи Басон и его гражданская жена Сильвия Дахан ушли на работу ранним утром, а когда вернулись — обнаружили посреди гостиной огромную яму. Оставшаяся дома собака не рухнула в нее только по счастливой случайности.

После провала пола жильцы двух домов на улицах Раши и Эштаол в Рамат-Гане были эвакуированы. Причиной обрушения пола в квартире нижнего этажа стали строительные работы в новом здании по соседству.