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Кошмар в Рамат-Гане: в квартире рухнул пол из-за строительных работ по соседству

Только чудо уберегло жильцов квартиры в Рамат-Гане от трагедии. Узи Басон и его гражданская жена Сильвия Дахан ушли на работу ранним утром, а когда вернулись — обнаружили посреди гостиной огромную яму. Оставшаяся дома собака не рухнула в нее только по счастливой случайности.

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После провала пола жильцы двух домов на улицах Раши и Эштаол в Рамат-Гане были эвакуированы. Причиной обрушения пола в квартире нижнего этажа стали строительные работы в новом здании по соседству.
21 апреля, 2021 | Category: Израиль, Новости Обсудить на форуме сайта
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