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Королеве Великобритании исполнилось 95 лет

Королева Елизавета II© Фото с сайта Британского королевского дома

Королева Великобритании Елизавета II сегодня, 21 апреля, отмечает свой 95-й день рождения.

«В этом году королева останется в Виндзорском замке в период королевского траура после смерти герцога Эдинбургского», — отмечено в сообщении Букингемского дворца.

Елизавета II проведет день в трауре по своему супругу, принцу Филиппу. Салюта в честь дня рождения, скорее всего, не будет.

Напомним, супруг королевы Филипп скончался 9 апреля в возрасте 99 лет. Официальный период траура в стране продлится до 23 апреля.

21 апреля, 2021 | Category: Мир, Новости Обсудить на форуме сайта
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