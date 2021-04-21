Королеве Великобритании исполнилось 95 лет

Королева Великобритании Елизавета II сегодня, 21 апреля, отмечает свой 95-й день рождения.

«В этом году королева останется в Виндзорском замке в период королевского траура после смерти герцога Эдинбургского», — отмечено в сообщении Букингемского дворца.

Елизавета II проведет день в трауре по своему супругу, принцу Филиппу. Салюта в честь дня рождения, скорее всего, не будет.

Напомним, супруг королевы Филипп скончался 9 апреля в возрасте 99 лет. Официальный период траура в стране продлится до 23 апреля.