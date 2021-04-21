Конгресс США признал нелегитимным режим Лукашенко

Палата представителей Конгресса США приняла резолюцию в поддержку народа Белоруссии. В тексте указано, что режим Александра Лукашенко является нелегитимным, а Координационный совет — легитимным институтом для диалога о передаче власти.

Конгрессмены назвали выборы белорусского президента 9 августа 2020 года несвободными и несправедливыми. Они выступили «против фальсификаций и последующих жестоких репрессий против мирных протестующих со стороны нелегитимного режима Лукашенко».

В тексте резолюции отмечено, что задокументированы сотни сообщений о пытках, сексуальном насилии и жестоком обращении с задержанными, арестованными за мирные протесты, а «тысячи белорусов бежали в соседние страны в поисках политического убежища».

Конгресс призвал Лукашенко и белорусские власти к диалогу с оппозицией и провести новые выборы, которые должны пройти под наблюдением ОБСЕ. Кроме того, в резолюции содержится призыв к координации с ЕС, Канадой и Великобританией дальнейших адресных санкций в отношении белорусских властей.

Напомним, с августа 2020-го жители Белоруссии выходили на массовые митинги против бессменного президента Александра Лукашенко, находящегося у власти уже 27 лет. Протестующих жестко отлавливали, развозили по изоляторам, где избивали, пытали и морили голодом. Лидеров оппозиционного движения арестовали — они уже более полугода находятся под стражей. Против властей Белоруссии, в том числе силового блока, страны Запада ввели санкции.