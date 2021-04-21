Ким Кардашьян уже готова к свиданиям после расставания с Канье Уэстом

В конце февраля этого года Ким Кардашьян официально подала на развод с Канье Уэстом, тем самым подтвердив многочисленные слухи о проблемах в их семье. Сейчас звезда реалити-шоу и рэпер находятся на финальной стадии бракоразводного процесса и пытаются договориться о совместной опеке над четырьмя общими детьми.

Канье Уэст и Ким Кардашьян

Люди из близкого окружения звезд утверждают, что развод проходит достаточно мирно, благодаря чему Ким уже даже задумывается о новом бойфренде. Инсайдеры утверждают, что Кардашьян готова активно ходить на свидания, однако на серьезные отношения пока не рассчитывает.

Ей понравилось отдыхать в Майами — там она снова почувствовала себя самой собой. Ким также призналась, что очень даже заинтересована в свиданиях, если в ее жизни появится подходящий человек. В ближайшее время она бы не хотела серьезных отношений, однако ей очень нравится общаться с людьми,

— рассказал аноним в беседе с E! News.

Ким Кардашьян

Тот же источник поведал, как сейчас складываются отношения бывших супругов Ким и Канье. По его словам, они поддерживают приятельские отношения ради блага их четверых детей:

Ким и Канье отлично ладят. Они оба остались верны своему обязательству сделать жизнь своих детей лучше! Ким очень рада, что все проходит мирно. Она считает Канье хорошим отцом и хочет, чтобы он проводил с детьми ровно столько времени, сколько захочет.

Ким Кардашьян с сыновьями Псалмом и Сейнтом и дочерьми Чикаго и Норт

Напомним, что первые слухи о проблемах в браке Ким Кардашьян и Канье Уэста появились еще летом прошлого года, вскоре после того, как рэпер заявил о своем желании баллотироваться на пост президента США. Тогда в ходе политической гонки Канье сделал ряд шокирующих откровений об их совместной жизни и отношениях — такое поведение было связано с обострившимся у музыканта биполярным расстройством.

Первое время Ким и Канье пытались спасти свой брак, однако у них так ничего и не вышло. Наряду с этим многие друзья звездной пары утверждали, что на самом деле их отношения ухудшились еще задолго до того, как рэпер решил баллотироваться. Кардашьян и Уэст были вместе восемь лет, шесть из которых прожили в браке.