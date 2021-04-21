Израиль: Перехват ракет с БПЛА с помощью лазера стал возможным

Недавно компания «Эльбит Маарахот» провела конференцию вкладчиков. Среди прочего, президент и гендиректор компании Бецалель (Буци) Махлис сказал, что «Эльбит» завершила разработку технологии, необходимой для установки полезной нагрузки (МЕТАЭД – «Митъан Еуди») для БПЛА класса Hermes-900, включающей лазер высокой мощности (но конкретные цифры не назывались).

Данный лазер может стать первым уровнем системы ПРО от артиллерийских ракет и миномётных мин. То, что не будет сбито БПЛА, будет перехватываться наземными средствами ПРО, как лазерными, так и уже имеющимся на вооружении «Железным куполом». Достоинства лазера понятны – низкая цена перехвата и отсутствия необходимости иметь запас ракет (неизбежно стареющих в мирное время). А создание подобной многоуровневой системы эффективно позволит бороться с массированными ракетными залпами.

Однако, для превращения технологии в работающую систему требуются огромные капиталовложения, 1-1.5 млрд шекелей (0.3-0.46 млрд долларов), и это без стоимости закупки серийных образцов. А ведь потребуется постоянно иметь в воздухе хотя бы один БПЛА с такой системой.

Утверждается, что сейчас подобный проект (с наземным лазером) осуществляет «Рафаэль».

